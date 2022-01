Iliad ha deciso di confermare a listino nel mese di Gennaio la sua tariffa Giga 120. In occasione del lancio per le prime offerte dedicate alla telefonia fissa, gli utenti del gestore francese potranno beneficiare proprio di questa ricaricabile per creare un pacchetto all inclusive molto vantaggio per la telefonia.

Iliad, la tariffa del 2022 ed il 5G a costo zero

La Giga 120 conferma le sue condizioni dei mesi precedenti. Tutti i clienti che scelgono questa ricaricabile dovranno pagare un costo mensile dal valore di 9,99 euro ogni trenta giorni. Nel ticket per i consumi gli utenti avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 120 Giga per la connessione di rete. Per gli abbonati è previsto un costo di attivazione pari a 10 euro.

Tutti i clienti che decidono di sottoscrivere la tariffa Giga 120 non solo potranno contare sui prezzi migliori nel mercato della telefonia mobile, ma avranno anche importanti vantaggi per quanto concerne la tecnologia 5G. Il gestore francese ha infatti deciso di assicurare questo servizio a tutti i clienti completamente a costo zero. Nel corso delle prossime settimane, quindi, Iliad tenderà a differenziare la sua strategia commerciale dalle proposte di TIM e Vodafone, che prevedono invece costi extra per la navigazione con il 5G.

Sino ad oggi, la tecnologia 5G di Iliad è assicurata in più di 20 città del nostro Paese. Proprio nel nuovo anno, Iliad andrà ad estendere ancor di più la copertura in Italia.