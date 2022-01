Tesla ha aggiunto il supporto di Apple Wallet per le carte, consentendo agli utenti di Tesla Insurance di aggiungere le proprie carte ai propri portafogli su iOS.

La casa automobilistica ha introdotto il supporto Wallet nella versione 4.5.0 dell’app Tesla per iPhone. Le note di rilascio di Tesla indicano che “gli utenti assicurati di Tesla possono ora aggiungere la propria tessera assicurativa su Apple Wallet“.

L’utente Twitter Coffee Table Tesla ha condiviso un esempio di carta assicurativa, che mostra informazioni come il nome di un contraente, il numero di polizza e i dettagli della copertura. Il supporto di Apple Wallet consentirà ai clienti di Tesla Insurance di ottenere una versione semplificata della propria polizza a cui è possibile accedere dalla schermata dell’iPhone.

Come funziona questa nuova funzione

L’app Tesla è un’app complementare per i veicoli dell’azienda, che consente agli utenti di vedere i livelli di carica, sbloccare le auto e altro ancora.

Tesla Insurance è una polizza assicurativa interna con tariffe basate sull’analisi in tempo reale del comportamento di guida in diversi stati. Il piano assicurativo è attualmente disponibile in Arizona, Ohio, California, Illinois e Texas, ma ben presto questa funzione sara’ aggiunta in altri stati. Al momento non ci sono notizie per l’introduzione di questa funzione anche in Italia, ma potremmo aspettarci aggiornamenti in futuro.

Oltre a archiviare documenti come le tessere assicurative in Wallet, gli utenti Apple avranno presto la possibilità di aggiungere all’app una versione digitale dei propri ID o patenti di guida. Al momento del lancio, ciò consentirà una verifica più rapida ai checkpoint della TSA, sebbene i piani a lungo termine includano la possibilità di utilizzare gli ID digitali nei bar o durante i controlli della polizia.