Un recente bug su PlayStation Network mostrava tutti i trofei PlayStation 4 come se provenissero da giochi PlayStation 3, causando ulteriori voci su piani di compatibilità con le versioni precedenti.

Come e’ statp fattp notare da VGC, un problema su PSN di recente significava che gli elenchi dei trofei sia su console che sull’app mobile mostravano dati errati per i trofei di PlayStation 4. Invece di mostrare i trofei come standard, molti giocatori hanno riferito che i loro titoli per PS4 venivano invece visualizzati come giochi per PlayStation 3.

Anche se il problema è stato risolto rapidamente e i trofei ora sono visualizzati correttamente, alcuni fan si sono chiesti se il bug accidentale possa fornire ulteriori prove a favore del fatto che Sony rilascerà il suo catalogo di giochi per PlayStation 3 tramite una qualche forma di sistema di compatibilità con le versioni precedenti.

Nome in codice: Spartacus

Questa non è la prima volta che i problemi di PlayStation hanno portato a questo tipo di voci. La scorsa settimana, si dice che diversi giochi per PlayStation 3 siano stati avvistati dai fan sullo store PlayStation 5. I rapporti includevano titoli del calibro di Dead or Alive 5, così come le versioni PS3 di Bejewelled, The Forgotten Sands, The Two Thrones e Prince of Persia.

Sebbene Sony non abbia dichiarato di avere in programma di rilasciare il suo catalogo PlayStation 3 tramite compatibilità con le versioni precedenti o qualsiasi altro servizio, ci sono stati sicuramente molti rumori sull’argomento. Nel 2020, IGN ha riferito che era emerso un brevetto Sony che suggeriva che i giochi PS1, PS2 e PS3 potevano essere emulati tramite il cloud, mentre rapporti più recenti hanno comunicato che lo studio potrebbe lavorare su un proprio servizio per competere con Xbox Game Pass.

Come riportato da Bloomberg, fonti che hanno familiarità con i piani di Sony avrebbero condiviso i dettagli con l’uscita di un nuovo servizio nome in codice “Spartacus” in cui i possessori di PlayStation potranno pagare mensilmente per l’accesso a un catalogo di giochi moderni e classici.