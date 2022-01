I prezzi attivati da Euronics sono letteralmente ai minimi storici, tutti gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale infarcita di importanti riduzioni, applicate sia sulla fascia alta della telefonia mobile, che sui prodotti di tecnologia generale.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente per la maggior parte di coloro che decideranno di recarsi personalmente in negozio per completare gli ordini, in tal modo sarà possibile anche godere della solita garanzia della durata di 2 anni, ed in parallelo la variante no brand, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile. I prodotti sono anche acquistabili sbrandizzati, data la presenza della rateizzazione senza interessi, richiedibile al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Premete qui per iscrivervi subito al nostro canale Telegram, al suo interno troverete offerte e codici sconto Amazon gratis.

Euronics incredibile: offerte dai prezzi mai visti prima

In alcuni punti vendita di Euronics è stata attivata una campagna promozionale di assoluto rispetto, con ottimi prezzi bassi e sconti decisamente da non perdere, anche nel momento in cui si volesse eventualmente acquistare un top di gamma. I due modelli di punta del volantino sono chiaramente Galaxy S21 FE, il best buy del 2022, infatti viene proposto a 699 euro e propone prestazioni incredibili, affiancato dal rivale, Apple iPhone 13, il cui prezzo è di 899 euro.

Tutti gli utenti che invece vogliono spendere al massimo 329 euro, potranno scegliere tra Oppo A94, Oppo A54s, Wiko Y52, Motorola Edge 20 (disponibile in tante varianti), passando per Oppo A53s, Wiko Power U20 o similari. Se volete conoscere da vicino il volantino, non dimenticatevi di aprire questo link.