Anche se la maggior parte dei rumors sono orientati verso l’iPhone 14 per il 2022, alcuni di loro stanno già prevedendo cosa aspettarsi per l’iPhone 15 nel 2023. L’analista Jeff Pu, in un rapporto visto da 9to5Mac, dichiara che i modelli di iPhone 15 Pro saranno dotati di un obiettivo periscopio con uno zoom ottico 5x.

Secondo il tipster, Apple è in trattative con Lante Optics, che dovrebbe essere il principale fornitore delle lenti periscopiche da utilizzare negli iPhone 15 del 2023. Il report, inoltre, afferma che l’azienda con sede a Cupertino ha già ricevuto campioni di componenti e la decisione finale dovrebbe essere presa entro primavera.

Apple e Lante Optics: nascerà la collaborazione?

Se questi componenti saranno approvati, Apple integrerà l’obiettivo periscopio nei modelli Pro della gamma iPhone 2023. L’analista Jeff Pu afferma che se entrambe le società sigleranno l’accordo, Lante Optics fornirà circa oltre 100 milioni di componenti ad Apple.

Non è la prima volta che si sente dire che Apple includerà una lente a periscopio sui suoi device del 2023. Un precedente report, questa volta dell’analista Ming-Chi Kuo, menzionava che la società stava lavorando per includere una lente periscopio sull’iPhone 15 per una migliore ottica d’ingrandimento.

Per chi non lo sapesse, gli obiettivi periscopici si basano su un prisma che riflette la luce su più obiettivi interni, a 90 gradi rispetto al sensore della fotocamera. Questo consente una lunghezza focale maggiore di un teleobiettivo. Samsung e Huawei offrono già tale tecnologia nei loro smartphone, che consente uno zoom ottico fino a 10x e uno zoom combinato fino a 100x.

Mentre l’annuncio dell’iPhone 2023 Pro è ancora molto lontano, le voci riguardo l’iPhone 14 di quest’anno, suggeriscono che il device avrà fotocamere aggiornate con un obiettivo grandangolare da 48 megapixel. Questo obiettivo sarà in grado di girare video in 8K. La prossima generazione di iphone sarà probabilmente annunciata questo autunno.