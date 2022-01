Netflix Gaming è sbarcato da poco anche in Italia dove gli utenti abbonati possono giocare liberamente anche su mobile con Android ed iOS. Il catalogo si è recentemente ampliato con il fornitore di servizi in streaming americano che ha ora incluso due nuove proposte chiamate: Arcanium: Rise of Akhan e Krispee Street.

Mentre il primo è un card battle piacevole in stile open-world roguelike il secondo porta alla caccia di oggetti nascosti. Li possiamo scaricare arrivando ad avere così al momento un totale di 13 giochi. Pochini ma ne arriveranno presto degli altri. Nel frattempo scopriamo come divertirci con le nuove proposte.

Netflix Giochi: anche in Italia si possono scaricare questi nuovi titoli

ARCANIUM: RISE OF ARKHAN lo si apprezza dal nuovo video trailer proposto in calce. un single-player piacevole che si sviluppa in uno scenario in cui si fondano all’unisono magia, tecnologia, bene e male.

“Forma un gruppo di tre eroi e intraprendi una pericolosa missione per sconfiggere Akhan e salvare il mondo di Arzu dalla distruzione. Ma attenzione: se uno dei membri del gruppo si lascia tentare dalla corruzione, la tua avventura volgerà al termine”.

Qui invece trovi i link per il download rispettivamente utili per device Android ed iOS.

KRISPEE STREET, invece, è un webcomic online che viene descritto come di seguito:

“Disponibile esclusivamente per gli abbonati Netflix. Tratto dal webcomic di successo, questo gioco a oggetti nascosti è commovente (in senso positivo!) e ha centinaia di personaggi strambi e cose da trovare. Entra nel mondo bizzarro, curioso e adorabile del webcomic di Krispee. La tua missione è portare in vita l’universo di Krispee. Trova centinaia di personaggi e oggetti sparsi per tutti gli affollati livelli. Questa avventura ti farà sicuramente ridere, sorridere e forse anche versare qualche lacrima. Krispee Street scatena tutte le emozioni di cui non pensavi di aver bisogno”. Le funzionalità includono:

Centinaia di oggetti e personaggi da trovare

Musica originale ed effetti sonori

Sfide rompicapo giornaliere generate casualmente

Migliaia di personaggi disegnati a mano

Sette bizzarri livelli disegnati a mano tutti da esplorare

Carte Krispee collezionabili

Ruota della self care quotidiana

Centinaia di buffe animazioni da scoprire

Link di download: