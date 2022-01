Unieuro e il regalo shock: smartphone gratis per tutti, il messaggio è incredibile

Il periodo in Italia è davvero interessante per via dei saldi, quindi se volete acquistare qualcosa fareste meglio a muovervi in questo momento. Secondo quanto riportato, sono tanti i negozi a proporre sconti incredibili, sia per quanto riguarda l’abbigliamento ma anche per quanto concerne la tecnologia e l’elettronica.

Unieuro è uno dei colossi maggiori nel mondo appena citato e a quanto pare i suoi sconti hanno destato l’attenzione del pubblico che sta andando avanti con gli acquisti soprattutto sul suo sito e-commerce. Bisogna però stare attenti, visto che ci sono tantissime problematiche di mezzo che stanno portando le persone a perdere i soldi dal proprio conto corrente o dal credito residuo. Un messaggio infatti avrebbe utilizzato il nome di unieuro per convincere le persone che ci sarebbe un modo per ottenere smartphone gratis tramite il suo sito e-commerce. Chiaramente non c’è nulla di vero, ma solo un sito che sembra praticamente uguale a quello di Unieuro.

Unieuro sta affrontando una nuova avventura, questa volta molto pericoloso. Sarà infatti compito dell’azienda provare a far capire a tutti che c’è una truffa in atto, la quale potrebbe portare via dei soldi dal conto corrente o del credito residuo.

Il nuovo messaggio che si è diffuso sta praticamente dicendo agli utenti alcuni smartphone possono essere ottenuti gratis dal sito ufficiale. Il tutto cliccando su un link che è in realtà un fake. Questo porta ad una pagina praticamente uguale a quella del colosso, mediante la quale però gli utenti finiranno per abbonarsi ad alcuni abbonamenti a pagamento senza neanche saperlo.