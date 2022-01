Unieuro avvicina ulteriormente gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti, anche smartphone di ultima generazione, con il lancio di una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, al cui interno si trovano tantissimi sconti da non perdere.

Coloro che vorranno approfittare delle ottime soluzioni messe a disposizione, devono comunque sapere che sarà necessario recarsi in un negozio, oppure collegarsi direttamente al sito ufficiale di Unieuro. Solamente in questo secondo caso è prevista la spedizione diretta verso il domicilio, che sarà gratuita per qualsiasi ordine il cui valore finale superi i 49 euro.

Aprite il nostro canale Telegram ufficiale, al suo interno sono disponibili codici sconto Amazon gratis ed offerte esclusiva. Premete qui per entrare.

Unieuro da primato: sconti così interessanti non si erano mai visti

Prezzi davvero bassissimi sono disponibili nel periodo da Unieuro, grazie al corrente volantino gli utenti sono felicissimi di riuscire a risparmiare ingenti quantitativi di denaro, pur avendo la possibilità di acquistare il meglio del meglio. La telefonia mobile è coinvolta con una promozione importante sul Galaxy S21 Ultra 5G, il miglior modello di casa Samsung di tutto il 2022, viene oggi proposto a 999 euro.

Riducendo la spesa finale di addirittura 700 euro, ecco arrivare un’alternativa altrettanto valida, stiamo parlando di Realme GT Master Edition, uno smartphone proposto a 299 euro, e caratterizzato da un design pressoché unico nel proprio genere. Non mancano poi altri modelli appartenenti alla stessa fascia di prezzo, come Huawei Nova 8i, ma anche Oppo A94, Motorola E20 e Redmi 10. I dettagli, e le singole offerte descritte nell’articolo, sono raccolti interamente qui.