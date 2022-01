Iliad rilancia la sua offerta commerciale in queste prime fasi del nuovo anno. Per attirare ancora più clienti alla sua già ricca porzione di abbonati nel campo della telefonia mobile, il gestore ha deciso di riportare in auge la promozione Giga 120. Gli abbonati che scelgono questa promozione avranno consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS con 120 Giga per navigare in internet. Per i clienti è previsto un costo pari a 9,99 euro ogni mese.

Iliad, confermati anche i tre servizi gratis della Giga 120

Il ritorno della Giga 120 coincide però con un’ulteriore conferma per i clienti di Iliad. Ancora, infatti, gli abbonati potranno beneficiare di tre servizi a costo zero.

Tutti gli utenti che attivano una tariffa con Iliad avranno la possibilità di effettuare le telefonate senza limiti verso l’estero. I clienti potranno quindi comunicare liberamente e senza vincoli con amici e parenti in giro per il mondo senza costi extra rispetto a quelli previsti di default con la ricaricabile. Iliad assicura telefonate gratuite in ben sessanta nazioni in giro per il mondo.

Altro grande punto di vantaggio per tutti i clienti di Iliad è rappresentato dalla segreteria telefonica. Il gestore francese ha previsto anche per il 2022 una strategia opposta rispetto a quella di altri operatori TIM, Vodafone e WindTre. In tale direzione, ascoltare i messaggi in segreteria non comporterà alcun genere di spesa ulteriore.

In linea con le altre ricaricabili di listino, anche con la Giga 120 per tutti i clienti di Iliad è previsto il servizio 5G, sempre a costo zero.