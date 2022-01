È passato un po’ di tempo da quando è stata rilasciata l’ultima generazione di iPad Pro. Quindi è normale vedere fughe di notizie e prove per i prossimi articoli dell’azienda, anche se sono solo speculativi. Finora, gli analisti hanno indicato varie nuove funzionalità e modifiche al design per gli iPad 2022.

Secondo la più recente ondata di rapporti del settore, Apple sta già testando la tecnologia MagSafe sul prossimo iPad Pro 2022. Apple sembra essere particolarmente cauta nel sostituire il solito retro in metallo dell’iPad con uno in vetro. La mossa semplificherebbe la ricarica wireless, ma l’azienda non vuole mettere a repentaglio il suo design tradizionale. Quindi sembra aver scoperto un’alternativa. Il retro in metallo verrà mantenuto e verrà aggiunto un enorme logo Apple in vetro.

Apple aumenterà anche la batteria del prossimo iPad

Il prototipo dell’iPad Pro 2022 è dotato di potenti magneti per impedirne la rimozione accidentale. Con un’area di ricarica così piccola, è logico vedere l’azienda che regola i magneti. Secondo la fonte, Apple potrebbe anche utilizzare il metodo di montaggio Magnet per collegare dispositivi aggiuntivi come tastiere e supporti all’iPad in modo fluido e pulito. Aiuterebbe Apple nello sviluppo di un nuovo tipo di tastiera in grado di caricare il tablet. Dopotutto, diversi clienti si sono lamentati del notevole consumo di energia durante l’installazione di una Magic Keyboard.

Apparentemente, Apple sta anche aumentando la batteria del prossimo iPad Pro, quindi i consumatori assisteranno a un aumento della durata complessiva della batteria oltre alla ricarica MagSafe. Secondo quanto riferito, la lista includerà un modulo fotocamera identico a quello trovato nell’iPhone 13. In termini di display, si dice che il nuovo iPad Pro 2022 includa uno schermo OLED a doppia pila. Il tablet potrebbe presentare una tacca simile a quella trovata nella serie MacBook dell’anno scorso, ma finora non ci sono state prove a sostegno di questa affermazione.