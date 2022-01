Unieuro impazzita: messaggio shock che regala smartphone al 70% o quasi gratis

Da diversi giorni non si fa altro che parlare delle problematiche che possono comportare le truffe esistenti sul web. Queste purtroppo girano attraverso le principali applicazioni di messaggistica istantanea, le quali non possono fare nient’altro che mettere in guardia gli utenti. Unieuro sarebbe uno dei colossi che purtroppo sarebbero caduti in questa situazione, ovviamente senza sapere nulla a riguardo.

Secondo quanto riportato, il messaggio parlerebbe addirittura di alcuni metodi per ottenere smartphone ed elettronica in generale in maniera gratuita. Chiaramente non esiste nulla di tutto questo e, pur avendo prezzi estremamente molto bassi, Unieuro non ha intenzione di regalare la sua merce senza un compenso da pagare.

Qui in basso vi lasciamo la vera descrizione che il sito ufficiale di Unieuro lascia in basso alla sua pagina di accesso ufficiale.

Unieuro: ecco la descrizione del vero sito per non cadere nel tranello

Sullo store potrai trovare moltissime offerte sull’elettronica in continuo aggiornamento per venire incontro alle esigenze più disparate: per quanto riguarda l’assortimento possiamo dire di essere uno dei migliori negozi di elettronica online, dove i nostri clienti possono fare shopping in totale sicurezza e comodità.

Una delle categorie più ricche è senza dubbio quella degli smartphone: sullo store di Unieuro è infatti possibile trovare le migliori offerte sui nuovi smartphone, approfittare delle diverse promozioni in corso e aggiudicarsi un nuovo e fiammante smartphone a poco prezzo effettuando l’acquisto direttamente da casa propria. Perfetto complemento agli smartphone sono poi i tablet: su Unieuro.it potrai trovare moltissimi tablet sottocosto e scegliere il modello che meglio può andare a complementare il tuo smartphone.