Unieuro è impazzita: regala smartphone gratis a tutti, il messaggio gira rapido

Sfruttando il periodo dei saldi, diverse persone stanno riuscendo a portare a casa veri e propri affari, i quali riguardano svariati ambiti. Sia nel periodo natalizio, sia in questo che rappresenta un vero e proprio momento ideale per acquistare pezzi di abbigliamento a prezzi molto più bassi del solito, ecco rompere anche i grandi colossi che si occupano di elettronica.

Unieuro è certamente uno di questi, visto anche il suo buon nome sviluppato negli anni grazie ad offerte strepitose su qualsiasi tipo di dispositivo elettronico. Nonostante sia questo il periodo in cui l’azienda si sta mettendo in luce con offerte fuori dal comune su ogni pezzo in magazzino, ci sarebbe da precisare una questione. Sta girando da diversi giorni un nuovo messaggio, il quale avrebbe praticamente preso in giro gli utenti. Unieuro non ha alcuna colpa in tutto ciò, visto che si tratta di un’idea di alcuni truffatori.

Unieuro: il nome dell’azienda è stato sfruttato per truffare le persone, ecco come funziona

Secondo quanto riportato ormai da qualche giorno, una nuova truffa avrebbe cominciato a girare molto rapidamente in Italia. Diversi messaggi, soprattutto tramite e-mail, avrebbero fatto capolino sui dispositivi degli italiani, facendo credere loro che esisterebbe un metodo per portarsi a casa uno smartphone di Unieuro senza pagarlo.

Il messaggio racchiude un link al suo interno, il quale porta su una pagina praticamente uguale a quella del sito e-commerce del colosso. Qui, concedendo i propri dati per l’iscrizione, gli utenti non sapranno di ritrovarsi poi in tanti guai. Saranno infatti sottoscritti degli abbonamenti a pagamento in maniera inconsapevole.