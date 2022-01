È tempo di nuovi aumenti e rimodulazioni in casa TIM. Secondo quanto è emerso in queste ore, infatti, alcuni utenti di rete mobile vedranno aumentare il costo della propria offerta a partire dal prossimo mese. L’operatore telefonico dovrebbe avvertire gli utenti interessati tramite alcuni SMS a partire da lunedì 17 gennaio 2022.

TIM, stanno per arrivare dei nuovi aumenti su alcune offerte di rete fissa

Torniamo a parlare di aumenti e rimodulazioni e questa volta i malcapitati saranno alcuni clienti del noto operatore telefonico TIM. Come già accennato, infatti, sembra che a partire dal prossimo 28 febbraio 2022 alcune offerte di rete mobile subiranno un aumento di 2 euro in più al mese.

Per il momento non vi è una lista ufficiale delle offerte che saranno coinvolte da questi aumenti. Tuttavia, secondo quanto riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, le offerte incriminate dovrebbero non essere al momento più in commercio. Nello specifico, potrebbe trattarsi di offerte operator attack che solitamente offrono grandi quantitativi di traffico dati per navigare a basso costo (7,99 o 9,99 euro al mese).

In seguito a questo aumento, però, gli utenti coinvolti dovrebbero ricevere 20 giga di traffico dati extra ogni mese. Vi ricordiamo che l’operatore telefonico avvertirà gli interessati a partire da lunedì prossimo e sarà comunque possibile esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale. Nel caso in cui si volesse comunque rimanere con TIM, sarà possibile attivare una delle altre offerte di rete mobile disponibili.

Vi ricordiamo che per il momento si tratta di indiscrezioni, dato che non c’è stata ancora una comunicazione ufficiale da parte dell’operatore telefonico.