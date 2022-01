Apple ha annunciato la serie iPhone 13 a settembre 2021, con iPhone 13 Pro e 13 Pro Max dotati di un pannello LTPO con frequenza di aggiornamento di 120 Hz mentre le versioni standard di iPhone 13 e 13 Mini continuano a utilizzare la normale frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Secondo recenti indiscrezioni, l’intera prossima serie di iPhone 14 avrà un pannello di frequenza di aggiornamento di 120Hz.

L’analista Jeff Pu ha dichiarato in un rapporto di MacRumors che tutte le versioni di iPhone 14 includeranno un display LTPO ProMotion a 120 Hz. Per coloro che non hanno familiarità, il display ProMotion di Apple è essenzialmente il termine dell’azienda per la loro tecnologia di frequenza di aggiornamento regolabile. A seconda del materiale presentato sullo schermo, ProMotion consente alla frequenza di aggiornamento di fluttuare da 120 Hz a 10 Hz.

iPhone 14 dovrebbe essere presentato a fine anno

Una pagina web statica verrà riprodotta con una frequenza di aggiornamento di 10 Hz, mentre un gioco verrà riprodotto con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Ciò consente di risparmiare la carica della batteria riducendo la frequenza di aggiornamento dello schermo quando non è necessario.

In precedenza, Pu prevedeva che le versioni di iPhone 14 Pro sarebbero state dotate di 8 GB di RAM, ma sulla base delle fonti della catena di approvvigionamento, ora ritiene che tutti e quattro i modelli di iPhone 14 avranno 6 GB di RAM a causa di considerazioni sui costi.

Sebbene ciò non significhi nulla in termini di versioni pro esistenti, un aumento a 6 GB di RAM sarebbe l’ideale per i normali modelli di iPhone 14 e per l’atteso iPhone 14 max. Precedenti speculazioni suggerivano anche che il prossimo iPhone 14 Pro avrebbe avuto un ritaglio della fotocamera frontale a forma di pillola piuttosto che una tacca più ampia per ospitare la fotocamera frontale. Tuttavia, secondo una seconda fonte, l’iPhone Pro avrà due tagli, uno a forma di pillola e uno perforato. La fotocamera frontale e i sensori Face ID sarebbero alloggiati in questi ritagli.

A parte lo schermo, si dice che iPhone 14 Pro includa un sensore della fotocamera principale da 48 MP, il sensore con la risoluzione più alta su un iPhone fino ad oggi.