L’operatore telefonico Iliad ha da poco riproposto un’offerta davvero notevole e che ha fatto impazzire gli utenti in passato. Stiamo parlando di Iliad Giga 120 che andrà dunque a sostituire la promo Iliad Flash 150.

Iliad Giga 120 torna ufficialmente al posto di Iliad Flash 150

Fino ad oggi il noto operatore telefonico francese aveva reso disponibile per tutti i nuovi clienti l’offerta irripetibile denominata Ilad Flash 150. Quest’ultima prevedeva un enorme quantitativo di traffico dati per navigare, pari a 150 GB, minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri.

Tuttavia, come già accennato, questa promozione non è più disponibile ma al suo posto è tornata fortunatamente un’offerta molto amata in passato. Si tratta della promo denominata Iliad Giga 120. Anch’essa, come la precedente, permette a chiunque la attiverà di sfruttare tanti giga per navigare, ovvero 120 GB, anche con una connettività pari al 5G di Iliad. Rimangono poi disponibili anche in questo caso minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti.

Il costo per avere questa offerta è di 9,99 euro al mese e, come già detto, è rivolta a tutti coloro che attiveranno un nuovo numero. Per attivarla, sarà possibile recarsi presso il sito ufficiale dell’operatore oppure presso tutti gli Iliad Store autorizzati.

Vi ricordiamo che restano comunque disponibili altre offerte. Tra queste, ci sono ad esempio Iliad Voce e Iliad Giga 40. La prima offre minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri e 40 MB per navigare a 4,99 euro al mese. La seconda offre invece 40 GB di traffico dati, minuti ed SMS senza limiti a 6,99 euro al mese.