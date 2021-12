L’operatore telefonico Iliad continua a proporre e a rendere disponibili anche per il periodo natalizio una vasta gamma di offerte davvero super. Queste ultime offrono infatti molto ad un prezzo decisamente competitivo rispetto alla concorrenza. Vediamo qui di seguito alcune di esse.

Iliad: tante offerte disponibili anche per il periodo natalizio con tanti minuti e giga a basso costo

Come già accennato, anche durante questo periodo natalizio il noto operatore telefonico francese continua ad offrire numerose offerte. Tra queste, ci sono sia offerte per chi vuole attivare un nuovo numero sia per chi decide di effettuare la portabilità da un altro operatore.

Una delle offerte dal costo più basso è Iliad Voce. Quest’ultima ha infatti un costo di 4,99 euro al mese ed offre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri sia di rete fissa sia di rete mobile, SMS illimitati e sono inoltre inclusi 40 MB di traffico dati.

Salendo leggermente di prezzo, troviamo l’offerta denominata Iliad Giga 40. In questo caso, sono compresi 40 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti ad un costo di 6,99 euro al mese.

Ci sono infine anche le offerte Iliad Giga 80 e Iliad Giga 150. Entrambe offrono un grande quantitativo di giga per navigare, rispettivamente 80 e 150 GB. Oltre a questo, sono sempre compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri (sia fissi che di rete mobile) ed SMS senza limiti sempre verso tutti i numeri. Il costo mensile è di 7,99 euro per la prima offerta e 9,99 euro per la seconda.