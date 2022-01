La nota azienda di smartphone Doogee ha da poco confermato l’arrivo ufficiale di un nuovo rugged phone. Si tratta del nuovo Doogee V20 e verrà svelato ufficialmente il prossimo 21 febbraio 2022. L’azienda ha inoltre svelato alcune sue peculiarità.

Doogee si appresta ad annunciare sul mercato il nuovo rugged phone Doogee V20

Doogee V20 sarà il nuovo smartphone corazzato della nota azienda Doogee e, secondo quanto dichiarato in queste ore, sarà presentato in veste ufficiale sul mercato fra circa un mese, ovvero il prossimo 21 febbraio 2022.

A differenza dei precedenti modelli, questo device sarà il primo rugged phone dell’azienda a vantare sulla parte frontale un ampio display con tecnologia SuperAMOLED. Nello specifico, sarà un pannello realizzato da Samsung con una diagonale da 6.43 pollici e con una risoluzione pari a 2400 x 1080 pixel.

In aggiunta, una feature davvero interessante sarà inoltre la presenza si un secondo display con una diagonale da 1.05 pollici posto sul retro affianco al modulo fotografico. Quest’ultimo, in particolare, comprende tre sensori fotografici da 64, 20 (night vision camera) e 8 (grandangolo) MP, mentre sul fronte abbiamo una fotocamera per i selfie da 16 MP.

Oltre a questo, lo smartphone dispone di una grande batteria da 6000 mAh di capacità con supporto alla ricarica rapida da 33W e, come novità, c’è anche il supporto alla ricarica wireless da 15W. Trattandosi di un rugged phone, non mancano infine la certificazione per la resistenza contro acqua e polvere e la certificazione militare MIL-STD-810.

Prezzi e disponibilità

Come dichiarato dall’azienda, il nuovo Doogee V20 sarà disponibile ufficialmente dal 21 febbraio 2022 su Aliexpress a questo link ad un prezzo di 399$. Tuttavia, per i primi 1000 acquirenti lo smartphone sarà proposto ad un prezzo scontato di 299$.