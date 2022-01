TP-Link, in occasione del CES 2022, presente le sue ultime proposte e soluzioni per il networking. In particolare il modello Archer AXE200 Omni per la linea di router e la gamma Deco con Deco XE200. Presentata anche un’altra importante novità: il sistema Smart Actions per la serie Tapo.

Router TP-Link Tri-Band Wi-Fi 6E con antenne rotanti meccaniche

Il router Archer AXE200 Omni Tri-Band con tecnologia Wi-Fi 6E ha già ottenuto il riconoscimento CES 2022 Innovation Awards. La velocità wireless raggiunge i 11 Gbps la performance è senza paragoni con Wi-Fi 6E. Presenti anche una porta 10G e una WAN/LAN 2.5G. Supporta, infine, delle antenne che ruotano meccanicamente. Possono essere posizionate dal router o tramite app per una copertura migliore del segnale wireless.

Deco XE200, il nuovo sistema mesh Tri-Band Wi-Fi AX11000

Il Deco XE200 sfrutta il Wi-Fi 6E e il sistema Mesh per garantire una connessione ultraveloce tri-band fino a 11.000 Mbps. Estende anche la copertura wireless. Si possono collegare oltre 200 dispositivi. Include 16 antenne per una trasmissione simultanea ideale per contenuti multi-gigabit. Sono presenti una porta da 10 Gbps e due porte Gigabit. Questo sistema riesce a supportare anche la tecnologia della Realtà Virtuale e di quella Aumentata. La tecnologia di questo router è di tipo Mesh AI-Driven, quindi una tecnologia avanzata con Intelligenza Artificiale che si adatta all’ambiente e le esigenze dell’utente. Il risultato sarà uno streaming dei contenuti super fluido e super veloce.

Antenne TP-Link Smart Deco

L’azienda non smette mai di ricercare soluzioni alternative per migliorare il suo sistema Wi-Fi, offerto con i suoi prodotti. In questa categoria rientrano le Antenne Smart Deco, che sono più di un semplice accessorio. Possono regolare più di 256 pattern. Resistono alle interferenze, aumentano velocità e copertura del Wi-Fi e lo potenziano laddove necessario.

EasyMesh: creare una rete Wi-Fi univoca in tutta la casa

La tecnologia EasyMesh, basata sullo standard Wi-Fi certificato, crea una rete Wi-Fi Mesh continua con qualsiasi punto d’accesso supportato per l’intera casa. Non sostituisce i dispositivi esistenti, ma li potenzia, trasmettendo il segnale Wi-Fi anche nelle cosiddette zone d’ombra. Inoltre, assicura il corretto funzionamento di canali, punti d’accesso e banda della rete. Questi prodotto sono anche pensati per garantire un roaming trasparent. All’interno del network tutti i router e range extender condividono lo stesso nome. In questo modo assicurano a tutti i device una connessione senza interruzioni.