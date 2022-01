Sappiamo che una seconda stagione di Squid Game è in arrivo, e Netflix sta già dimostrando di avere piani su larga scala per la serie arrivando ben oltre questo traguardo.

In una nuova intervista con l’emittente coreana KBS, lo scrittore/regista Hwang Dong-hyuk ha detto questo sullo stato attuale delle trattative con Netflix:

“Sono in trattative con Netflix per la stagione 2 e 3”, ha detto in un’intervista. Se sei sorpreso che Netflix, noto per aver cancellato le serie dopo 1 o 2 stagioni, stia già parlando della terza stagione di Squid Game, non hai preso in considerazione l’enorme audience che ha generato in questi mesi.

La stagione 1 di Squid Game ha 2,2 miliardi di ore trasmesse in streaming dall’ultimo conteggio. The Witcher, una delle serie più grandi di Netflix, ha 434 milioni di ore di streaming. Credo che il secondo posto assoluto, Bridgerton, sia a 625 milioni di ore di streaming per la stagione 1. In breve, nient’altro nella storia di Netflix è stato nemmeno vicino alla stagione 1 di Squid Game.

Ha anche senso che se Netflix presuppone che la stagione 2 produrrà numeri altrettanto alti (anche se gli spettatori vengono dimezzati, è ancora il suo spettacolo più grande con un ampio margine) e che farebbero sapere a Hwang Dong-hyuk di un lungo termine accordo in modo da poterlo pianificare mentre scriveva la seconda stagione.

Quando usciranno la stagione 2 e 3

Da parte di Netflix, se riescono a bloccare Hwang Dong-hyuk per altri 2-3 anni invece di uno in più, sanno che avranno un talento che genera successi nel loro elenco che la loro concorrenza non può strappare via.

Hwang Dong-hyuk ha parlato un po’ delle potenziali idee per la stagione 2, il che è un po’ difficile dato che così tanti membri del cast sono morti entro la fine della stagione 1. Ecco cosa abbiamo sentito come la sua idea principale finora:

“Se riuscissi a farne uno, uno sarebbe la storia del Frontman. Penso che il problema con gli agenti di polizia non sia solo un problema in Corea. Lo vedo nelle notizie globali. Questo era un problema che volevo sollevare. Forse nella seconda stagione potrò parlarne di più”.

La stagione 2 di Squid Game non ha ancora una data di uscita, ma molti pensano che arrivi prima della primavera del 2023.