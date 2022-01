Vodafone guarda ad una nuova stagione per il 2022. Il gestore britannico anche nel nuovo anno vuole assicura una serie di importanti iniziative per gli utenti che andranno ad effettuare la portabilità del numero da altro gestore. L’alternativa di Vodafone alla Giga 150 di Iliad è ancora una volta la Special 100 Giga.

Vodafone, il nuovo anno inizia con la promo da 100 Giga

Anche nel 2022, il provider conferma quindi la sua ricca promozione Special 100 Giga. I clienti che intendono sottoscrivere questa promozione avranno a loro disposizione un pacchetto con 100 Giga per navigare in internet, chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili ed SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica. Il prezzo per il rinnovo di questa ricaricabile sarà di 8,99 euro.

La Special 100 Giga rappresenta una vera alternativa di Vodafone alle principali promozioni low cost. I clienti che optano per questa ricaricabile dovranno aggiungere, oltre al costo di rinnovo per la tariffa, anche un piccolo extra di 10 euro per la ricezione della SIM.

Gli abbonati di Vodafone che sottoscrivono questa ricaricabile avranno inoltre la garanzia di un costo bloccato almeno nei primi sei mesi dall’attivazione della SIM. Ciò significa che l’operatore si impegna a non rimodulare né i costi mensili né le soglie di consumo durante il semestre iniziale di abbonamento.

Come per altre promozioni low cost del gestore inglese, anche in questa circostanza gli utenti potranno procedere con l’attivazione presso uno degli store ufficiali del gestore sul territorio nazionale. Soltanto gli abbonati di Iliad hanno il beneficio dell’attivazione online per l’offerta.