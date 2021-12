Il nuovo volantino Comet propone al consumatore un lunghissimo elenco di offerte da non lasciarsi assolutamente sfuggire, per cercare comunque di spendere sempre il minimo indispensabile su ogni singolo acquisto effettuato.

La campagna promozionale ripercorre esattamente tutto quanto di buono avevamo già visto ed apprezzato in passato, riuscendo a proporre una serie di offerte speciali, tutte attivate sia in negozio che sull’e-commerce aziendale. E’ bene sapere, ad ogni modo, che è prevista la possibilità di ricevere gratis la merce presso il domicilio, solo nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro, senza però vincoli in merito alla categoria merceologica coinvolta.

Comet: quanti sconti assurdi nel volantino

Comet ha recentemente attivato una campagna promozionale veramente incredibile, al netto del volantino con le offerte di Fine Anno, l’azienda ha pensato di mettere a disposizione degli utenti il cosiddetto Sconto Immediato.

Il meccanismo che regola la soluzione corrente è veramente semplice, infatti sarà necessario spendere almeno 300 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica di appartenenza o altro tipo di limitazioni. In cambio l’azienda si occupa di fornire uno sconto sullo stesso scontrino, del valore variabile, in relazione al taglio di spesa raggiunto.

Tra 300 e 599 euro saranno 50 euro, tra 600 e 899 euro sono 100 euro, per salire a 200 euro tra 900 e 1999 euro, finendo con 500 euro di sconto immediato su una spesa superiore ai 2000 euro. Se volete conoscere nel dettaglio il volantino comet, dovete collegarvi subito a questo link, la sua validità è fissata in negozio e online.