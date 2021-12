TikTok ha superato Google diventando il sito Web più visitato al mondo. L’app ha posto fine al dominio del gigante della ricerca, che è stato il più utilizzato per anni, confermando la propria posizione di rilievo nel 2020 e all’inizio del 2021.

Google.com, che include Mappe, Traduttore, Foto, Libri, Notizie e tanto altro, non è stato in grado di reggere il confronto. Ora TikTok conta più di 1 miliardo di utenti attivi in ​​tutto il mondo. TikTok.com ha anche superato altri colossi tecnologici statunitensi, inclusi i domini di Amazon, Apple, Facebook, Microsoft e Netflix. La sua società madre, ByteDance, con sede in Cina, è stato l’unico sito non statunitense a comparire tra i primi 10 siti più popolari al mondo.

Google ha un nuovo rivale, è TikTok la piattaforma più utilizzata al mondo

L’ascesa di TikTok è stata registrata da una società di sicurezza. La società ha notato la sua impareggiabile popolarità fin da subito. “Dopo il 10 agosto 2021 il noto social ha preso il comando. Ci sono stati alcuni giorni in cui Google era al primo posto, ma ottobre e novembre sono stati principalmente i giorni di TikTok, incluso il Giorno del Ringraziamento (25 novembre) e il Black Friday (26 novembre).” Uno dei motivi per cui gli utenti che si sono riversati in massa sull’app nel 2021 è la pandemia, che ha costretto le persone a trascorrere più tempo al chiuso.

L’estate è stato un periodo di maggiore libertà, questo ha avvicinato gli utenti a social come TikTok, piattaforme dove esprimere liberamente la propria creatività e il proprio senso di condivisione. TikTok per molti utenti è stata la piattaforma per eccellenza per mettere in pausa le preoccupazioni almeno per qualche istante.