Google Traduttore è da sempre uno dei modi migliori per scambiare rapidamente informazioni tra due lingue. Durante il fine settimana, l’app Google Traduttore per Android ha raggiunto il miliardo di download sul Play Store, stabilendo un nuovo record. Data la sua incredibile utilitá, l’app é diventata sempre piú un’esperienza integrata in tutto l’ecosistema di Google.

Puoi utilizzare Google Traduttore nella maggior parte delle app Google, tra cui Lens, Chrome e Assistant, nonché app di terze parti come Twitter. Sia che tu ti trova all’estero, sia che tu sia a lavoro, il traduttore puó sempre tornare utile. L’app in questione ha ancora un’app Android e iOS dedicata, con funzioni semplici come la traduzione di testo copiato o digitato da una lingua all’altra.

Google Traduttore batte il suo precedente record

Nel corso degli anni, l’app ha introdotto sempre piú funzioni, ospitando anche esperienze piú approfondite come la traduzione basata su fotocamera o una pratica opzione “Tocca per tradurre” su qualsiasi pagina web. Sebbene l’app non abbia subito una riprogettazione importante, è un’app essenziale per chiunque sia in possesso di uno smartphone Android.

L’app puó tradurre 108 lingue, offre trascrizioni in tempo reale ed una modalitá scura. É particolarmente utile quando si viaggia, a condizione che tu possa farlo molto presto, grazie alla sua modalitá di traduzione offline; puó anche pronunciare nomi stranieri per te.

Come riportato da Android Police, Google Traduttore ha raggiunto un nuovo traguardo nel Play Store, varcando la soglia da oltre 500 milioni di download a oltre 1 miliardo. Per fare un confronto, l’app Microsoft Traduttore ha “solo” 50 milioni di download nel Play Store. Il traguardo arriva quando Lens, un’altra importante app di Google, ottiene un’integrazione piú profonda in Android 12.