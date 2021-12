Se vuoi saperne di più sui telefoni cellulari più costosi al mondo, dai un’occhiata a questo elenco dei telefoni più costosi al mondo.

Smartphone Crypto Diamond

Diamond Crypto Smartphone è progettato appositamente per tutte le persone facoltose e di alto profilo che usano solo questo tipo di telefono cellulare costoso. Il prezzo di questo telefono cellulare è di oltre 1 milione, ovvero circa 1,3 milioni. È quindi uno dei telefoni cellulari più costosi al mondo. È realizzato in platino puro e solido con un tasto di navigazione in oro 18k in cui 28 diamanti tagliati applicati sui lati di questo smartphone sono anche decorati con 25,5 diamanti principessa e invece di ciascuno di questi diamanti sono fissati anche altri 8 diamanti in questo smartphone .

GoldVish Le Million

Un altro dei telefoni più costosi al mondo è Goldvish Le Million. Questo costoso cellulare è stato progettato dal famosissimo designer Emmanuel Gueit, che ha anche disegnato molti orologi e gioielli di lusso. Questo lussuoso e costoso telefono cellulare, “Le Million”, è stato lanciato in Svizzera. È realizzato in oro bianco 18 carati ed è ricoperto da 120 carati di diamanti che gli sono costati 1,3 milioni di dollari. Inoltre, questo telefono cellulare è stato premiato dal Guinness World Records come il telefono cellulare più costoso al mondo.

iPhone 3G King’s Button

Il King’s Button iPhone 3G è un altro dei telefoni cellulari più costosi e si trova al 3° posto in questa lista dei telefoni cellulari più costosi al mondo. 138 diamanti sono incastonati su questo cellulare del valore di 2,4 milioni di dollari. In aggiunta a ciò, l’incantevole diamante bianco da 6,6 carati funge da pulsante della schermata iniziale che esalta la bellezza di questo telefono cellulare di lusso.

iPhone 5 Diamante Nero

Il telefono cellulare iPhone 5 Black Diamond è un altro più costoso con un prezzo così alto che è di 15,3 milioni. Questo è il motivo per cui si colloca al 2° posto nell’elenco dei 10 telefoni cellulari più costosi al mondo. Questo telefono è composto da oro, diamanti e molte altre pietre più costose che sono straordinariamente utilizzate in questo telefono cellulare che lo rende popolare e il più costoso. Quindi, ha solo uno o forse due pezzi di questo telefono cellulare di lusso in questo mondo.

SuperNova Pink Diamond Falcon iPhone 6

Ora è il momento di conoscere il telefono più grande del mondo. L’iPhone 6 Falcon SuperNova Pink Diamond è l’ultimo modello e il telefono cellulare più costoso al mondo con un prezzo di 95,5 milioni. Questo telefono cellulare è composto da platino, oro 24k e oro rosa che è in grado di catturare l’attenzione di tutti.