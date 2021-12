Alcune indiscrezioni emerse il mese scorso hanno rivelato informazioni chiave relative a specifiche, design e prezzi di un presunto tablet di OPPO.

Qualche ora fa, il noto leaker Digital Chat Station ha condiviso le specifiche di un misterioso tablet che potrebbe essere OPPO Pad. Scopriamo insieme tutte le indiscrezioni trapelate.

Oppo: il nuovo tablet starebbe per arrivare

L’informatore cinese afferma che il tablet di OPPO è dotato di un pannello LCD da 11 pollici con un design a schermo intero. Il display dovrebbe supportare una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una risoluzione di 2560×1600 pixel. Il cuore di questo tablet Android dovrebbe essere il SoC Snapdragon 870 affiancato da 6 GB di RAM LPDDR4x, mentre il sistema operativo preinstallato sarebbe Android 12, inoltre il dispositivo supporterebbe il multischermo parallelo e una modalità desktop.

Sul fronte fotografico OPPO Pad dovrebbe offrire una fotocamera frontale da 8 MP e una fotocamera posteriore Hynix Hi336 da 13 MP. Il dispositivo non sembra dotato di uno scanner di impronte digitali, ma dovrebbe supportare lo sblocco facciale. Il presunto OPPO Pad sarebbe alimentato da una batteria da 8.080 mAh, ma non ci sono dettagli sulle sue capacità di ricarica rapida, inoltre offrirebbe anche il supporto per una stilo sensibile alla pressione.

Il tablet di OPPO dovrebbe essere disponibile nei colori viola e nero ed è probabile che il prezzo si aggirerà intorno ai 2.000 Yuan, 278 euro circa al cambio attuale. La scorsa settimana il produttore ha presentato OPPO Find N, il primo smartphone pieghevole della casa e ne siamo rimasti davvero colpiti.