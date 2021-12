Iliad propone già un cronoprogramma molto interessante per il 2022. Il provider francese ha deciso infatti di estendere ancora di più la sua presenza nel campo della telefonia in Italia: dopo il lancio delle proposte per il settore mobile, è giunto anche il momento della distribuzione della Fibra ottica a tutti gli abbonati.

Iliad, le prime offerte per la Fibra ottica arrivano nel nuovo anno

La Fibra ottica sarà la vera sorpresa di Iliad nel prossimo anno. Il gestore, infatti, sta lavorando al lancio di questa tecnologia ed alla presenza di una rinnovata azione commerciale con tariffe all inclusive che assicureranno agli utenti tanto la telefonia fissa quanto la telefonia mobile. Tutto ciò con i prezzi più bassi rispetto alla concorrenza.

Iliad per raggiungere il suo nuovo obiettivo del 2022 ha già messo a punto una serie di partnership strategiche, con compagnie quali Open Fiber che con FiberCop. Gli accordi con le due società attive in Italia garantiranno la distribuzione delle reti Fibra ottica nelle case dei cittadini. Al tempo stesso, grazie all’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per la piena operabilità nel campo della telefonia fissa, è plausibile ora pensare a tempi ristretti per il lancio.

Lo scenario circa la tempistiche è naturalmente quello che più interessa il pubblico. Per ora il lancio della Fibra ottica di Iliad dovrebbe essere programmato nella prima parte del 2022, ma non si possono escludere anche ipotesi più ottimistiche. Alcuni rumors parlano, ad esempio, di alcune offerte Fibra ottica disponibili già entro la fine di quest’inverno.