Ultimamente Netflix è andato abbastanza avanti con i suoi contenuti animati originali. The Mitchells vs. the Machines è stato sicuramente uno dei migliori film d’animazione del 2021, in streaming o meno. Anche Arcane di Netflix ha portato l’animazione a un livello completamente nuovonel tentativo di raccontare una delle storie fantasy più avvincenti dell’anno.

Ma anche con tutto il clamore che circonda la maggior parte dei film e degli spettacoli originali di Netflix, alcuni riescono ancora a sfuggire agli spettatori. Questo potrebbe essere stato il destino della nuova avventura animata Ritorno dall’Entroterra, ma apparentemente di punto in bianco è balzata in cima alle classifiche su Netflix.

Ritorno nell’entroterra è ora su Netflix

Back to the Outback sembra essere il primo film che i co-registi Clare Knight e Harry Cripps abbiano mai diretto. Ha un cast accatastato che comprende Isla Fisher, Eric Bana, Guy Pearce, Tim Minchin, Keith Urban e Kylie Minogue. Ecco la sinossi fornita da Netflix:

A guidare il gruppo c’è Maddie (Isla Fisher), un serpente velenoso con un cuore d’oro, che si unisce a una sicura lucertola Thorny Devil Zoe (Miranda Tapsell), un ragno peloso innamorato Frank (Guy Pearce) e uno scorpione sensibile Nigel (Angus Imrie). Ma quando la loro nemesi, Pretty Boy (Tim Minchin), un simpatico ma odioso koala, si unisce inaspettatamente alla loro fuga, Maddie e la banda non hanno altra scelta che portarlo con loro. Inizia così un viaggio esilarante e da far rizzare i capelli attraverso l’Australia, mentre sono inseguiti da un guardiano dello zoo Chaz (Eric Bana) e dal suo mini-me in cerca di avventura (Diesel La Torraca).

A partire dal 15 dicembre, il film è ancora arroccato tra i primi tre su Netflix. E in base alle recensioni, è facile capire perché. Ritorno nell’entroterraha attualmente una valutazione dell’87% su Rotten Tomatoes. Nonostante il fatto che la sua uscita sia volata sotto il radar, i critici che l’hanno visto sembravano davvero apprezzarlo.