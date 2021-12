Il volantino che Euronics ha deciso di lanciare nel periodo corrente, è sicuramente uno dei più interessanti degli ultimi mesi, poiché presenta al proprio interno prezzi molto bassi, applicati su prodotti di altissima qualità, garantendo nel contempo anche una buona varietà di riduzioni.

Le occasioni migliori messe a disposizione degli utenti, vanno a toccare anche la telefonia mobile, i modelli in promozione sono tutti legati dalla garanzia di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica, nonché la versione no brand. Quest’ultima è essenziale per coloro che vogliono avere aggiornamenti sempre tempestivi, infatti gli update di sistema sono rilasciati direttamente dal produttore del dispositivo.

Non perdetevi i codici sconto Amazon gratis del nostro canale Telegram ufficiale, li trovate qui.

Euronics: occasioni e prezzi incredibili per tutti i gusti

Ottime notizie per gli utenti da Euronics, arriva finalmente un volantino che racchiude occasioni per tutti i gusti, con un fortissimo focus sulla fascia intermedia della telefonia mobile. Lo smartphone più performante ed interessante è il Samsung Galaxy S20 FE, ufficialmente in vendita a soli 349 euro, ed a consigliare proprio perché in grado di racchiudere prestazioni al top, dietro un prezzo non troppo elevato.

Coloro che invece vorranno appoggiarsi su un modello più economico, troveranno pane per i propri denti nello Xiaomi Redmi Note 9 Pro, un dispositivo da soli 179 euro, dotato comunque di specifiche abbastanza interessanti. Non mancano chiaramente tante altre occasioni da non perdere di vista, se siete interessati all’acquisto di nuovi dispositivi, consigliamo l’apertura delle seguenti pagine, scoprirete nel dettaglio i vari prezzi.