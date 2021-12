Con il debutto di “The Contract” su GTA Online, il mondo di gioco creato da Rockstar Games si espande ulteriormente. I giocatori saranno estremamente contenti di poter vivere una Los Santos viva e ricca di cose da fare.

Considerando che uno dei personaggi principali del DLC è Dr. Dre, è evidente che la musica giocherà un ruolo fondamentale nella nuova espansione. Infatti, sono in arrivo tantissime canzoni nuovi e brani inediti.

Gli utenti potranno anche sintonizzarsi sulla nuova stazione radio chiamata MOTOMAMI Los Santos. La selezione musicale è curata da ROSALÍA e da Arca, che collaborano con Rockstar da molto tempo.

Il DLC The Contract rivoluziona le stazioni radio di GTA Online

La musiche saranno molto variegate e saranno riprodotte canzoni realizzate da Caroline Polachek, Daddy Yankee, Mr. Fingers e Aventura solo per citarne alcuni. Inoltre, la stazione radiofonica prende il nome in prestito proprio dall’album omonimo della stessa ROSALÍA. Sarà possibile ascoltare il singolo “La Fama” realizzato in collaborazione con i The Weeknd.

Rockstar Games ha scelto anche di rinnovare completamente due stazioni radio già presenti su GTA Online. Su Radio Los Santos arriveranno in esclusiva le canzoni di Big Boy, Freddie Gibbs in collaborazione con Pusha T, TiaCorine e Kenny Beats, Rich the Kid, Offset, Mozzy e YG. Saranno presenti anche i brani di Saweetie, Future, Tyler, The Creator, Kodak Black e altri.

Inoltre, arriverà il nuovo singolo di ScHoolboy Q intitolato “Let’s Get It”. In GTA Online sarà possibile ascoltare anche gli altri singoli estratti dall’EP della Circoloco Records “You Wanna” e “Freaks”. Queste canzoni saranno in esclusiva fino all’uscita dell’EP all’inizio del prossimo anno.

Chiunque volesse ascoltare i grandi classici di Dr. Dre potrà collegarsi su West Coast Classics. La stazione riprodurrà tutte le varie collaborazioni con leggende del calibro di 2Pac, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Blackstreet, Ice Cube, Nas e Jay-Z.