Rockstar Games conferma quanto promesso nelle scorse settimane e oggi ha pubblicato il nuovo DLC per GTA Online. Il nuovo contenuto si chiama “The Contract” e permette ai giocatori di entrare in affari con Franklin Clinton, uno dei protagonisti di GTA V.

Con The Contract arriva un nuovo business che gli utenti potranno acquistare per sbloccare le missioni. Si tratta di un’Agenzia Soluzioni per VIP che si prende cura delle esigenze di tutti i personaggi più importanti di Los Santos.

Le varie sfide permetteranno ai giocatori di ritrovare amici di vecchia data come Lamar Davis e l’hacker Imani, ma anche fare nuove conoscenze. Infatti, tra i primi VIP che saranno legati all’Agenzia possiamo trovare Dr. Dre che dovrà risolvere un caso di furto.

Le tipologie di missioni che sarà possibile affrontare saranno prevalentemente due. La prima sarà chiamata Contratti confidenziali e riguarderà il recupero di veicoli e oggetti, operazioni di salvataggio e difesa di beni. In questo modo sarà possibile acquisire esperienza e credibilità.

Dopo aver completato alcuni dei Contratti confidenziali sarà possibile sbloccare gli Omicidi in linea. Si tratta di una serie di incarichi che prevedono l’eliminazione di alcuni bersagli su commissione.

Il DLC introduce anche nuovi armi su GTA Online come il fucile pesante, lo storditore e il lanciagranate EMP compatto. Arrivano anche sette nuovi veicoli che sarà possibile potenziare come mai prima d’ora. Infine, faranno il proprio debutto tante nuove canzoni sulle frequenze di Radio Los Santos e di West Coast Classics e la nuova stazione radio MOTOMAMI Los Santos.