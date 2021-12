Il volantino che tutti stavamo aspettando è stato lanciato da bennet, la nuova campagna promozionale vede offrire agli utenti il giusto mix di prezzi bassi e di fortissimi sconti, con i quali risulta facilissimo pensare di spendere poco su ogni singolo acquisto effettuato.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole anche sui top di gamma, ricordando comunque l’esclusiva disponibilità della corrente campagna promozionale nei punti vendita fisici sparsi per il territorio nazionale, e non sul sito ufficiale dell’azienda stessa. I prodotti sono distribuiti con la garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale può coprire solo ed esclusivamente i difetti di fabbrica, non gli eventuali danni accidentali che gli utenti potrebbero causare in corso d’opera.

Se volete avere sul vostro smartphone i nuovi codici sconto Amazon, non dovete fare altro che iscrivervi subito a questo canale Telegram ufficialmente dedicato.

Bennet: che occasioni speciali per tutti

Bennet strizza l’occhio agli utenti che stavano aspettando il momento giusto per acquistare la tecnologia generale, con il lancio di una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere. Nel volantino sono elencati svariati modelli a prezzi relativamente ridotti, con la punta di diamante rappresentata dall’eccellente Samsung Galaxy S20 FE; questi viene proposto ad un prezzo di soli 399 euro, ed è molto consigliato in quanto integra le specifiche del Galaxy S20, con l’aggiunta del processore Qualcomm Snapdragon, in sostituzione dell’Exynos.

Volendo invece spendere al massimo 199 euro, ecco che potrete decidere di mettere le mani su Galaxy A12, Xiaomi Redmi 9T, Xiaomi Redmi Note 8 o anche Galaxy A22. Per le altre offerte del volantino, aprite subito questo link.