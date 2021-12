Iliad fa ancora parlare di sé nel mercato della telefonia mobile in Italia. Il provider francese che da tre anni a questa parte ha rivoluzionato il settore con le sue tariffe low cost con ampie soglie di consumo prevede delle novità anche per l’attuale stagione natalizia. Proprio in questi giorni, infatti, il gestore ha lanciato una nuova promozione.

Iliad, la sorpresa di Natale con la tariffa da 150 Giga

La vera e grande sorpresa di Natale per gli utenti che andranno ad attivare un nuovo piano con Iliad si chiama Giga 150. Tutti i nuovi abbonati di Iliad avranno la possibilità di accedere alla tariffa migliore di sempre, nel rapporto tra soglie di consumo e prezzi di rinnovo mensile.

Il pacchetto dell’inedita tariffa Giga 150 prevede consumi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 150 Giga per la connessione di rete. Le velocità del 5G sono inoltre incluse nel prezzo, senza la necessità di attivare opzioni aggiuntive rispetto alla ricaricabile base.

Il prezzo previsto per il rinnovo di questa nuova promozione di Iliad è di soli 9,99 euro con pagamento previsto ogni trenta giorni. Gli abbonati che attivano una nuova SIM dovranno corrispondere al gestore francese solo un costo una tantum dal valore di 10 euro per il rilascio della scheda.

Così come per le precedenti iniziative commerciali di Iliad, ai fini dell’attivazione sarà necessaria la portabilità della rete da altro operatore o l’attivazione di un nuovo numero di telefono. La tariffa è disponibile in edizione limitata sino al prossimo Gennaio.