A Natale anche Comet ha deciso di essere più buona, lanciando una campagna promozionale infarcita di offerte e di sconti veramente pazzeschi, con i quali i consumatori hanno la fortuna di risparmiare il più possibile sui propri acquisti.

L’accessibilità della corrente soluzione è ampissima, a conti fatti tutti vi possono accedere in Italia, basterà recarsi personalmente in un negozio, oppure affidarsi direttamente al sito ufficiale, ed il gioco è fatto. Coloro che acquisteranno dal divano di casa propria, potranno comunque avere la certezza di ricevere la merce presso il domicilio, nel momento in cui spenderanno più di 49 euro.

Aprite le migliori offerte Amazon del periodo, sono disponibili sul nostro canale Telegram interamente dedicato.

Comet: tutte le offerte da non perdere

Comet fa risparmiare moltissimo tutti gli utenti che nel 2021 vogliono regalare ai propri cari uno smartphone, o un prodotto di tecnologia. Con il SottoCosto attivato dall’azienda fino al 19 dicembre, si può davvero di risparmiare più del previsto.

I modelli di smartphone racchiusi nella campagna sono perlopiù legati alla fascia media della telefonia mobile, ovvero coinvolgono prodotti i cui prezzi non vanno oltre i 530 euro di spesa, previsti ad esempio per l’ottimo Find X3 Neo di Oppo. I restanti terminali vanno a toccare Find X3 Lite, Realme C11, Galaxy A12, Realme C25Y, Samsung XCover 5, Galaxy A52, Xiaomi Redmi 9C, Motorola Edge 20 Lite, Xiaomi 11 Lite o anche Wiko Power U10 e Redmi Note 9 Pro.

Tutti risultano essere acquistabili completamente sbrandizzati, e con alle spalle una garanzia di 24 mesi. Per i dettagli collegatevi subito qui.