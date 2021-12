Unieuro shock: che prezzi bassi nel volantino di Natale

Il Natale sta portando piacevoli sorprese a tutti gli utenti che al giorno d’oggi decideranno di acquistare nuovi prodotti di tecnologia, infatti i prezzi attivati dall’azienda sul sito ufficiale, o comunque in ogni singolo punto vendita di Unieuro, appaiono essere più che convenienti.

Il risparmio è dietro l’angolo per milioni di noi, infatti coloro che acquisteranno dal divano di casa propria, avranno anche la possibilità di ricevere gratuitamente la merce a domicilio, ma solo nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro (indipendentemente dalla tipologia della merce selezionata). In aggiunta, spendendo più di 199 euro si potrà godere del cosiddetto finanziamento a Tasso Zero, in modo da pagare il tutto in comode rate fisse mensili senza interessi.

Aprite subito il canale Telegram di TecnoAndroid per ricevere gratis i codici sconto Amazon.

Unieuro: tutti i migliori sconti di oggi

Unieuro avvicina i prezzi alle richieste dei consumatori sul territorio italiano, partendo ad esempio dalla fascia più alta della telefonia mobile; all’interno della campagna promozionale si possono scovare ottime occasioni su Apple iPhone 12 Pro, proposto ad una cifra che si aggira attorno agli 899 euro, passando anche per il buonissimo Galaxy S21 Ultra 5G, il cui prezzo non va oltre i 969 euro.

Molto buone sono anche le riduzioni applicate sui modelli più economici, quali possono essere Realme GT Master Edition, Oppo Find X3 Lite, Motorola edge 20, Vivo Y33s, Xiaomi Redmi Note 9 Pro e similari, tutti in vendita ad un prezzo che non supera i 400 euro. Ogni altra informazione in merito al corrente volantino Unieuro, è raccolta nelle pagine che trovate sul sito.