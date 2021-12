Di giorno in giorno, anche attraverso la cronaca quotidiana, si leggono sempre più episodi relativi a tradimenti in rete. Gli atti di infedeltà verso il partner talvolta si annidano proprio attraverso le conversazioni di WhatsApp o di altre piattaforme per la messaggistica. Non è un caso, quindi, se sempre più persone cercano di tenere l’occhio vigile sui messaggi del proprio lui o della propria lei.

WhatsApp, il trucco più efficace per spiare il partner

Per scoprire eventuali atti di infedeltà compiuti attraverso WhatsApp, gli utenti si affidano il più delle volte alla lettura diretta delle conversazioni. La tecnica è senza ombra di dubbio la più immediata, al netto di risultati che non sono sempre garantiti. Un’evenienza sfugge infatti ad ogni dinamica: in caso di messaggi da nascondere, la prassi suggerisce al partner infedele di eliminare ogni contenuto per non alimentare il minimo sospetto.

Durante queste ultime settimane, però, gli utenti di WhatsApp hanno avuto modo di sperimentare un secondo metodo alternativo per spiare il partner online. Questo metodo si basa sulle funzionalità di WhatsApp Web.

Come noto, per mezzo di WhatsApp Web, è possibile copiare tutte le conversazioni da uno smartphone ad un computer. La sincronizzazione delle conversazioni avviene in pochi secondi attraverso l’apposita funzione in Impostazioni della chat. Con l’ausilio di WhatsApp Web, per spiare il partner sarà quindi necessario effettuare una semplice sincronizzazione, con accesso allo smartphone altrui e possesso di un pc. I messaggi, per mezzo di questa tecnica, saranno anche aggiornati in modo integrale ed in tempo reale.