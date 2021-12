Un volantino davvero pieno zeppo di occasioni molto speciali vi attende da Carrefour, la campagna promozionale promette al consumatore finale un risparmio che supera di gran lunga le più rosee aspettative, promettendo prezzi sempre più bassi.

Tutti gli sconti del volantino Carrefour sono da considerarsi validi solo ed esclusivamente per coloro che si recheranno personalmente nei singoli negozi, è bene ricordare che i prezzi non sono stati attivati online sul sito ufficiale, o da altre parti in Italia. Al netto di questa limitazione, sottolineiamo ad ogni modo che tutti i prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, la quale prevede anche la versione no brand per i singoli dispositivi mobile.

Carrefour: che occasioni e che prezzi bassi

Le occasioni più interessanti sono oggi disponibili da Carrefour, sopratutto se siete alla ricerca di smartphone complessivamente economici o dall’ottimo rapporto/qualità prezzo. All’interno del corrente volantino è possibile acquistare uno Xiaomi Redmi 9At, un terminale in vendita dal 2020, ed oggi disponibile a meno di 100 euro; le sue prestazioni sono ridottissime, però se considerata la cifra effettivamente da versare, la possiamo ritenere un’ottima occasione.

In aggiunta, consigliamo l’acquisto della Xiaomi Mi Band 4C, una delle smartband più economiche al mondo, attualmente in vendita a soli 14,95 euro. L’accoppiata può essere un valido approccio al mondo della tecnologia mobile e degli indossabili, i dettagli della campagna promozionale sono disponibili sul sito, ricordando che tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi.