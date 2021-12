WindTre GO 150 Flash + Digital Easy Pay è la nuova offerta che permette di ricevere ogni mese una quantità eccezionale di minuti, sms e Giga di traffico dati. Soltanto alcuni utenti però hanno la possibilità di richiederne l’attivazione: ecco, dunque, come ottenere la tariffa a un costo di soli 8,99 euro al mese!

Passa a WindTre: non perdere la nuova offerta con 150 GB!

L’attivazione della nuova offerta del pacchetto WindTre GO è rivolta esclusivamente ai clienti provenienti da uno degli operatori selezionati dal gestore WindTre. Per procedere con l’acquisto della SIM e ottenere la tariffa sarà dunque necessario trasferire il proprio numero da Iliad o uno degli operatori virtuali qui elencati:

Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Il costo previsto per il rinnovo mensile ammonta a soli 8,99 euro e include: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri, 150 GB di traffico dati per la navigazione. Sono previsti anche i seguenti servizi aggiuntivi: l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio di segreteria telefonica, il servizio di navigazione hotspot.

La spesa di rinnovo dovrà essere affrontata attraverso una delle modalità di pagamento indicate dal gestore, quindi: carta di credito, conto corrente o carta conto.

La WindTre GO 150 Flash + Digital Easy Pay rappresenta al momento una delle offerte migliori per il rapporto “quantità-prezzo”, non si tratta però dell’unica opzione disponibile. Consultando il sito ufficiale del gestore è possibile conoscere tutte le offerte del momento e richiederne l’attivazione!