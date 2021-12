Dallo scorso 8 dicembre 2021 l’operatore WindTre ha iniziato a proporre il costo di attivazione gratuito per alcune offerte operator attack come la Go 50 Star+, Go 101 Star+ Easy e Go 100 Special+ in alcune province.

Le offerte della gamma GO sono attivabili su una nuova SIM ricaricabile WindTre di rete mobile con contestuale richiesta di portabilità. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre, le offerte operator attack GO hanno ora il costo di attivazione gratuito

I nuovi clienti WindTre provenienti da Iliad, FastWeb, PosteMobile, CoopVoce e altri Operatori Virtuali hanno ora la possibilità di attivare alcune offerte con costo di attivazione gratuito. La prima è la GO 50 Star+ che prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile fino in 4G a 7,99 euro al mese addebitato su credito residuo con costo di attivazione e costo SIM a 0 euro.

Passiamo alla GO 101 Star+ Easy Pay che comprende ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 101 Giga di traffico internet mobile fino in 4G a 7,99 euro al mese addebitato su metodo di pagamento Easy Pay con costo di attivazione a 0 euro anziché 49,99 euro con SIM attiva per 24 mesi. Anche in questo caso il costo della SIM è di 0 euro. Continuiamo con la Go 100 Special + che comprende minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 200 SMS e 100 GIGA di traffico internet mobile fino in 4G+ a 9,99 euro al mese.

Infine proponiamo la GO 150 Flash+ Easy Pay con minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico internet mobile fino in 4G a 8,99 euro al mese addebitato su metodo di pagamento Easy Pay con costo di attivazione e SIM a 0 euro anziché 49,99 euro con SIM attiva per 24 mesi.