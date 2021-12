Il Samsung Galaxy S21 Fan Edition continua a farsi attendere ma la conferma ufficiale circa il suo lancio sul mercato sembra arrivare proprio dal colosso sudcoreano. La presentazione ufficiale potrebbe essere alle porte ormai ma non sarà necessario attenderla per conoscere le specifiche del dispositivo: ecco tutti i dettagli trapelati fino a questo momento!

Samsung Galaxy S21 Fan Edition è ufficiale: ecco la data di lancio!

La versione Fan Edition del Samsung Galaxy S21 arriverà nel mese di gennaio, precedendo i top di gamma della serie Galaxy S22, il cui lancio ufficiale è attualmente previsto per il mese di febbraio.

Il dispositivo sarebbe dovuto arrivare diversi mesi fa ma una serie di disguidi avrebbero indotto il colosso a rinunciare al suo progetto per favorire il lancio degli smartphone pieghevoli. Samsung sembra essere ora pronta a procedere con la presentazione del suo Galaxy S21 Fan Edition. Infatti, la pagina dedicata al dispositivo è già apparsa per pochi istanti sul portale del colosso. La mossa, tipica dell’azienda, precede spesso il lancio ufficiale dei device quindi anche in questo caso è possibile ritenere molto vicino il debutto.

Sappiamo che il Samsung Galaxy S21 Fan Edition avrà un display SUPER AMOLED da 6,4 pollici con refresh rate a 120 Hz, che sarà presente una batteria da 4500 mAh e che il comparto fotografico sarà costituito da ben tre sensori.

I costi di lancio sono già trapelati. In Germania, il colosso potrebbe rilasciare lo smartphone a un costo di 649,00 euro per la versione da 128 GB e a un costo di 699,00 euro per la variante da 256 GB.