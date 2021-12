WindTre-nuove-offerte-della-serie.GO-a-basso-costo

Questi ultimi giorni sono stati di rinnovo e di aggiornamenti per il noto operatore telefonico arancione. WindTre ha infatti da poco aggiornato non solo le offerte della serie MIA, ma anche quelle appartenenti alla gamma GO e anche queste partono con dei costi non troppo elevati. Vediamole qui di seguito.

WindTre: ecco le nuove offerte aggiornate appartenenti alla gamma GO

Soltanto l’altro giorno vi abbiamo parlato dell’aggiornamento da parte dell’operatore telefonico WindTre del suo catalogo di offerte appartenenti alla gamma MIA. Ora, però, come già accennato, l’operatore ha ulteriormente aggiornato e rivisto la sua proposta, aggiornando anche il catalogo di offerte appartenenti alla gamma GO.

Tra queste, spicca la nuova offerta denominata WindTre GO 150 Flash+ Digital Easy Pay. Quest’ultima ha un costo di 8,99 euro al mese (con metodo di pagamento Easy Pay) ed include ben 150 GB di traffico dati per navigare, 200 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti.

Vi sono poi offerte rivolte a chi effettuerà la portabilità da vari operatori telefonici. Per coloro che arriveranno da Lycamobile, Kena Mobile e Nova, ad esempio, sono disponibili le offerte denominate GO 50 Special Digital, GO 100 Special Easy Pay e GO 100 Max Digital. Queste ultime permettono di usufruire di 100 GB per navigare, minuti illimitati e 200 SMS.

Per coloro che arriveranno da Fastweb, Iliad e PosteMobile, invece, sono disponibili le offerte denominate WINDTRE GO 50 Star Digital, GO 101 Star Digital Easy Pay, GO 150 Flash+ Digital Easy Pay e GO 100 Special Digital. Queste offerte offrono invece 50, 100, 101 e 150 GB per navigare e sempre minuti illimitati e 200 SMS verso tutti.