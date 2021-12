Le nuove offerte che al giorno d’oggi sono visionabili all’interno del volantino coop e ipercoop, permettono ai consumatori di raggiungere un elevato livello di risparmio, senza mai doversi preoccupare troppo della qualità degli sconti effettivamente attivati.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere parlando di coop e ipercoop, in questo caso gli acquisti dovranno essere necessariamente completati sul sito ufficiale, non nei singoli punti vendita in Italia, con spedizione sempre gratis al superamento dei 19 euro di spesa. Coloro che invece vorranno richiedere la rateizzazione, potranno farlo grazie alla presenza del Tasso Zero da richiedere al superamento dei 199 euro.

Coop e Ipercoop: che occasioni molto speciali

Le follie di fine anno di Coop e Ipercoop permettono ai vari consumatori di raggiungere un livello di risparmio particolarmente elevato, sebbene all’interno della campagna si trovino sempre smartphone relativamente economici, o più datati del previsto. Il modello di cui consigliamo assolutamente l’acquisto è chiaramente il Samsung Galaxy S20 FE, un terminale del 2020, dotato di tutte le specifiche tecniche del Galaxy S20, con l’aggiunta del processore Qualcomm Snapdragon, in vendita oggi a 499 euro (allo stesso prezzo potrete invece scegliere l’iPhone X).

In alternativa sono raccolti anche svariati modelli a prezzi più bassi, ovvero al di sotto dei 300 euro, i quali coinvolgono Oppo A16, Galaxy A32 o Alcatel 1B, solamente per citarne alcuni. Per i dettagli della campagna potete rifarvi al sito ufficiale di coop e ipercoop.