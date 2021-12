Le offerte che Carrefour ha deciso di raccogliere all’interno del proprio volantino di Natale 2021, possono spingere gli utenti ad acquistare la tecnologia, nonostante abbiano già fatto incetta di riduzioni nel corso dell’appena trascorso Black Friday 2021.

La campagna promozionale è ricca di occasioni dai prezzi molto bassi, ricordando comunque che la disponibilità della stessa è garantita nei singoli punti vendita in Italia, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. Quest’ultimo, difatti, prevede prezzi completamente differenti rispetto a quanto discusso nell’articolo.

Carrefour: le occasioni hanno prezzi assurdi

Con il volantino carrefour gli utenti avranno pochissimo potere decisionale, in altre parole il numero di prodotti in promozione è estremamente limitato, ma allo stesso tempo permette di spendere veramente pochissimo sull’acquisto. Il modello effettivamente coinvolto è lo Xiaomi Redmi 9AT, un terminale in vendita a meno di 100 euro, e con il quale si possono godere di prestazioni complessivamente accettabili.

La qualità della campagna promozionale di Carrefour si nota nell’offrire al consumatore la possibilità di aggiungere la Xiaomi mi band 4C, una smartband assolutamente economica e dalle discrete prestazioni, pagandola solamente 14,95 euro. La coppia dei prodotti appena elencati può essere considerata più che valida, ed in grado di offrire soddisfazioni importanti ad ogni utente.

Il volantino ad ogni modo estende i propri orizzonti anche su altre categorie merceologiche o ambiti, se volete approfondire la conoscenza della campagna, cercando di scoprire anche quali sono i prodotti maggiormente desiderati dal pubblico nel periodo, aprite il sito.