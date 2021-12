Il volantino Bennet attivato dall’azienda in occasione del Natale 2021, rappresenta un buonissimo punto di partenza e di appoggio per gli utenti che vogliono cercare di risparmiare il più possibile sui vari acquisti che vengono effettuati solamente in negozio.

Avete capito bene, la corrente campagna promozionale risulta essere limitata esclusivamente ai punti vendita fisici sparsi per il territorio nazionale, sebbene sia effettivamente disponibile in ogni regione d’Italia. I prodotti non sono vincolati da scorte ridotte, ed inoltre possono essere acquistati con garanzia di 24 mesi, affiancata dalla versione no brand, nel caso si tratti di telefonia mobile.

Bennet: occasioni da non perdere per tutti

Bennet spinge gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, cercando di risparmiare il più possibile, anche puntando alla fascia alta dello stesso settore. Per questo motivo all’interno della campagna promozionale possiamo ammirare riduzioni applicate sul brand Apple, le quali vanno a toccare iMac da 24 pollici (in vendita a 1299 euro), passando anche per MacBook Air da soli 979 euro, oppure un buonissimo tablet da iPad da 10.2 pollici, disponibile all’acquisto al prezzo finale di 299 euro.

Coloro che invece vorranno acquistare smartphone, potranno comunque fare affidamento su Oppo A53s e Galaxy A32, due dispositivi di fascia estremamente bassa, i cui prezzi si aggirano attorno ai 149 e 239 euro. Le informazioni relative al volantino bennet sono tutte raccolte direttamente sul sito ufficiale, ricordando comunque che gli acquisti possono essere completati solamente nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale.