SKY – per chi ci segue dagli States, HBO – ci farà un regalo bellissimo per le festività natalizie. Nelle scorse ore, il colosso dell’intrattenimento ha rilasciato un nuovo trailer per lo speciale “Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts“, che debutterà sulla piattaforma di streaming il 1° gennaio.

Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint e molti degli storici attori che ci hanno accompagnato dal 2001 al 2011 dovrebbero prendere parte allo speciale che “celebrerà l’eredità senza precedenti del franchise di Harry Potter e il suo impatto indelebile sui cuori, sulle menti e sull’immaginazione delle famiglie e dei fan di tutto il mondo.”

Non dovrebbero mancare poi Robbie Coltrane nei panni di Hagrid, Tom Felton che ha interpretato l’iconico Draco Malfoy e Evanna Lynch che ha interpretato Luna Lovegood.

La location scelta per la reunion sono gli studi della Warner Bros Studio Tour London – The Making of Harry Potter.

Proprio lo scorso mese, Emma Watson ha reso omaggio al mondo di Potter con un toccante post sui social media.

“Harry Potter era la mia casa, la mia famiglia, il mio mondo ed Hermione è tuttora il mio personaggio immaginario preferito di tutti i tempi”

Dove vedere in Italia il nuovo film di Harry Potter

In Italia sarà possibile vedere il nuovo film reunion su Sky Cinema. Per l’occasione, Sky renderà disponibile un un canale dedicato, “Sky Cinema Harry Potter“, che resterà visibile dal 1 al 16 gennaio.

All’interno di questo canale sarà possibile vedere tutti ed 8 i film, I crimini di Grindelwald, interviste approfondite e retroscena sul cast, “per un magico viaggio in prima persona attraverso uno dei franchise cinematografici più amati di tutti i tempi”. Tutto questo a partire dal 27 dicembre, compreso Hogwarts tournament of Houses, un programma nel quale i fan potranno mettere alla prova la loro conoscenza su HP.