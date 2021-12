La seconda stagione di Arcane andrà in onda su Netflix nel prossimo futuro e continuerà a prendere ispirazione dal videogioco League of Legends. La serie TV di animazione per adulti continua a occupare uno dei primi posti nella top 10 della piattaforma di streaming in tutto il mondo. Ecco tutto ciò che sappiamo finora sulla seconda stagione annunciata di recente.

Quando esce la seconda stagione di Arcane?

Arcane è ambientato nell’universo di League of Legends ed è stato annunciato insieme al decimo anniversario del gioco.

L’adattamento televisivo funge da prequel del gioco e fornisce informazioni sulle storie di origine dei personaggi. I fan si sono innamorati della serie animata quando è arrivata il 6 novembre 2021 e ha riscosso un successo travolgente.

La seconda stagione non arriverà prima del 2022

I fan dovranno aspettare almeno fino al 2023 per rivedere i personaggi in azione. La produzione della serie è su vasta scala, quindi potrebbe essere necessaria una lunga attesa.

Nicolo Laurent, CEO di Riot Games, è andato su Twitter per condividere la notizia con i fan.

Nel post si legge: “Stiamo lavorando alla stagione 2 di #arcane. La buona notizia: non bisognera’ aspettare 6 anni (il tempo che ci è voluto per realizzare la stagione 1). La cattiva notizia: non arriverà nel 2022″. Nel 2019, ha detto che sperava che la serie continuasse per molte stagioni.

Il CEO ha aggiunto: “È molto importante per noi mantenere il controllo sia creativo che finanziario quando entriamo nel mondo della TV. Siamo impegnati in Arcane per più stagioni. La creatività avrà lo spazio per creare storie incredibili e personaggi profondi”.

Per quanto riguarda chi tornerà per la seconda stagione, la maggior parte del cast dovrebbe riprendere i propri ruoli. I fan del gioco originale hanno escogitato alcune teorie su cosa aspettarsi dalla seconda stagione.

Noxus è una delle principali minacce in League of Legends e la serie ha iniziato a suggerirlo nella prima stagione.

La seconda serie potrebbe introdurre il Noxus in modo più dettagliato, ora che sono state gettate le basi della storia. Imperi come Shurima e Ixtal potrebbero anche essere introdotti nella prossima stagione mentre il mondo continua ad espandersi.