Il Principe William sarà il prossimo ospite della serie Passeggiamo su Apple Fitness+, che chiuderà la seconda stagione con uno speciale episodio di Natale disponibile da domani 6 dicembre.

Vi ricordo che Fitness Plus è il primo servizio di fitness creato intorno a Apple Watch. Con workout audio e video, e meditazioni guidate su iPhone, iPad e molti altri dispositivi. Scopriamo maggiori dettagli.

Apple Fitness Plus ospiterà il Principe William

Passeggiamo è l’esperienza audio disponibile su Apple Watch e inclusa nell’abbonamento a Fitness+ pensata per incoraggiare le persone a camminare di più e trarre così beneficio da questa attività. Nel suo episodio, il Principe William parla dell’importanza di tenere allenata la mente e si sofferma anche su un momento allegro in cui è dovuto uscire dalla sua comfort zone, sul valore dell’ascolto come mezzo per dare voce agli altri, e su un’esperienza che lo ha spinto a dare la priorità alla salute mentale.

Ogni episodio di Passeggiamo, di durata variabile da 25 a 40 minuti, viene registrato mentre l’ospite cammina all’aperto o in luoghi che hanno avuto un significato speciale nella sua vita, e include ricordi significativi, pensieri sul concetto di scopo e di gratitudine, momenti di leggerezza e altri argomenti che fanno riflettere. La seconda stagione si concluderà con l’episodio del Principe William, ma sono già disponibili le puntate con ospiti come Dolly Parton, Anthony Joshua, Randall Park, Jane Fonda, Camila Cabello, Kurt Fearnley, Naomi Campbell, Draymond Green, Bebe Rexha, Min Jin Lee, Shawn Mendes, Stephen Fry, Dr. Sanjay Gupta, Kesha e altre personalità.

Apple farà inoltre una donazione a tre organizzazioni benefiche scelte dal Principe William che svolgono un importante lavoro a sostegno della salute mentale: Crisis Text Line negli USA, Shout 85258 nel Regno Unito e Lifeline in Australia. Crisis Text Line e Shout offrono alle persone in crisi un sostegno gratuito e anonimo via messaggio, disponibile tutti i giorni 24 ore su 24.