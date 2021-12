Gli sconti che Unieuro ha deciso di attivare in occasione delle festività natalizie, ha davvero dell’incredibile e può aiutare gli utenti a risparmiare ingenti quantitativi di denaro su ogni singolo acquisto effettuato nel periodo corrente.

Il volantino che visualizzerete nell’articolo, lo ricordiamo, è stato reso disponibile anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda; in questo modo si avrà la certezza di godere di un risparmio notevole anche acquistando dal divano di casa propria, e ricevendo la merce gratuitamente presso il domicilio (previa una spesa superiore ai 49 euro).

Unieuro: occasioni e prezzi sempre più convenienti

Con il volantino Unieuro non si scherza assolutamente, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una campagna promozionale veramente ricchissima di occasioni e di prezzi convenienti, anche applicati su alcuni dei migliori smartphone in commercio. Tra questi, ad esempio, troviamo Apple iPhone 12 Pro, disponibile alla cifra finale di 899 euro, come anche Galaxy S21 Ultra 5G, il cui prezzo non va oltre i 969 euro.

Molto buone sono anche le proposte relative alla fascia più bassa della telefonia mobile, qui sarà possibile spaziare tra Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Motorola Edge 20, Vivo Y33S, Oppo Find X3 Lite o anche Realme GT Master Edition. Indipendentemente dal modello selezionato, ricordiamo comunque che sono tutti commercializzati nella loro variante no brand, e sopratutto sono distribuiti no brand, ovvero con aggiornamenti che periodicamente vengono rilasciati in maniera tempestiva dai produttori, non dagli operatori telefonici. I dettagli sono racchiusi sul sito ufficiale.