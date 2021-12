Iliad già guarda al prossimo 2022. Dopo aver consolidato la sua posizione nel mercato della telefonia mobile nell’anno che sta finendo, in prospettiva il provider prepara il suo ingresso anche nel settore strategico della telefonia fissa. Le offerte per la Fibra ottica sono quasi a disposizione di tutti gli abbonati.

Iliad, le offerte per la Fibra ottica nel 2022

La Fibra ottica di Iliad sarà il prossimo asset dell’operatore francese. Gli utenti che attivano un piano con Iliad avranno la possibilità di scegliere tariffe all inclusive che includono tanto i servizi per la telefonia domestica, quanto quelli per la telefonia mobile. In pieno stile Iliad, gli sviluppatori per queste tariffe all inclusive si impegnano a garantire prezzi più bassi rispetto alla concorrenza.

La strategia di Iliad per la Fibra ottica è già operativa. Il provider, in tal senso, ha già previsto due partnership strategiche, con Open Fiber e con FiberCop. Grazie a questi due accordi, il gestore potrà garantire la presenza della Fibra ottica in gran parte del territorio italiano. L’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ad operare nel campo della telefonia domestica è un altro passo in avanti per la futura disponibilità delle offerte.

Anche in virtù del prossimo 2022 è possibile indicare alcune indiscrezioni per quanto concerne le tempistiche. I rumors oggi più accreditati danno la piena disponibilità delle offerte Fibra ottica di Iliad già nella prima parte del prossimo anno. Più complicata invece la via che porta alla presentazione delle tariffe già nel corso di questo inverno.