Sembra che Google abbia finalmente aggiunto ad Android Auto una delle funzione più comode in assoluto. Dovrebbe arrivare presto infatti il supporto dual sim per Android Auto. Con questa funzione gli utenti non avranno più nessun problema nell’effettuare chiamate con sim diverse.

Android Auto: arriva il supporto dual sim

Fino ad ora, gli utenti in possesso di uno smartphone con all’interno due sim, non avevano la possibilità di scegliere con quale scheda effettuare le chiamate. Di default veniva utilizzata la sim predefinita impostata sullo smartphone. Sembra però che con l’arrivo del nuovo aggiornamento la situazione cambierà.

Come si può notare in questa foto pubblicata su reddit da un utente, con l’ultima versione 7.1.614554, sarà possibile decidere quale sim utilizzare. Al momento l’aggiornamento è già disponibile nel Play Store, ma purtroppo questo supporto non è ancora disponibile nel nostro paese.