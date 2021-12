Samsung, Il gigante dell’elettronica sudcoreano con un profondo interesse nel settore automobilistico, ha annunciato tre chip per l’uso a bordo dei veicoli. Questi aiuteranno con il funzionamento della connessione 5G, i servizi di intrattenimento e la gestione dell’alimentazione del veicolo.

Samsung ha già iniziato a fornire il suo processore di infotainment a Volkswagen ed è in competizione con Qualcomm, che serve case automobilistiche come BMW e Renault.

Samsung ha già iniziato a fornire i suoi chip alle case automobilistiche

L’Exynos Auto T5123 per la connessione 5G, l’Exynos Auto V7 per i sistemi di intrattenimento di bordo e l’IC di gestione dell’alimentazione S2VPS01 (PMIC) per la serie Auto V sono i tre chip automobilistici annunciati da Samsung. Secondo l’azienda, c’è una crescente domanda di processori automobilistici ‘high-tech’ in grado di gestire un maggiore consumo di intrattenimento e componenti elettrici nelle auto.

In una dichiarazione, Jaehong Park, vicepresidente esecutivo di System LSI Custom SOC Business presso Samsung Electronics, osserva che ‘tecnologie automobilistiche più intelligenti e più connesse per esperienze di bordo migliorate come intrattenimento, sicurezza e comfort stanno diventando caratteristiche chiave sulla strada. ‘

L’Exynos Auto T5123, secondo Sasmung, consentirà a un’auto di ottenere informazioni critiche in tempo reale con velocità di download ad alta velocità fino a 5,1 gigabit al secondo. Attraverso la connettività per auto basata sul 5G, i passeggeri potranno sperimentare servizi di streaming di contenuti ad alta definizione e conversazioni video grazie al nuovo chip auto.

Il nuovo processore è dotato di due core dell’unità di elaborazione centrale Arm Cortex-A55 e di un sistema di navigazione satellitare globale integrato, che consente applicazioni telematiche migliorate per tracciare e monitorare le auto da remoto. L’ultimo processore per i sistemi di infotainment di bordo, Exynos Auto V7, dovrebbe essere installato nei veicoli di fascia media e alta.